قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، إن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال الموسم الصيفي الحالي حققت زيادة بنحو 20% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه مصر حاليا.

وأضاف لـ"الوطن" أن السياح السعوديين جاءوا في المركز الأول كأكثر السياح العرب تواجدا بمصر، تلاهم الكويتيون والإماراتيون والأردنيون والليبيون وسائحو دول المغرب العربي ولبنان.

وأشار ثروت إلى أن فنادق القاهرة كانت الأكثر استقبالا للسائحين العرب، تلتها شرم الشيخ فمنطقة الساحل الشمالي والإسكندرية فالغردقة والعين السخنة، وأخيرا الأقصر وأسوان.

وأكد ثروت أن السائح العربي مهم جدا لمصر، حيث إن متوسط إنفاقه يبلغ أضعاف ما ينفقه السائح الأوروبي، علاوة عن أن متوسط مدة إقامته تبلغ نحو أسبوع، إضافة إلى أن السياحة العربية هي سياحة عائلات ما يرفع من الأعداد الإجمالية للسياح، لافتا إلى أنه حال استغلت مصر ظروف الحرب الواقعة في دول سوريا واليمن ولبنان والتوترات السياسية التركية مع غالبية الدول العربية فإنها يمكن لها اجتذاب ضعف هذا العدد من السياح العرب شريطة توفير وسائل طيران لجميع المدن السياحية المصرية وربطها مع عواصم الدول العربية.

وأوضح ثروت أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر ستتراجع خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب انتهاء فترة الإجازات وعودة المدارس بغالبية الدول العربية، منوها بأن الحركة السياحية العربية تمثل نحو 30% من الحركة الإجمالية التى تزور مصر سنويا من مختلف دول العالم.