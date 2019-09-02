أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، تدمير مقر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى غربي العراق.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "القوات الأمنية تمكنت بناء على معلومات استخباراتية من مداهمة وتدمير مضافة للتنظيم في منطقة العظيم بمدينة ديالى العراقية"، مشيرة إلى ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة وقذائف الهاون وملابس عسكرية لداعش داخل المضافة".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت في وقت سابق، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" بصحراء محافظة الأنبار ومناطق ديالى، وذلك للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وإنهاء تهديده للبلاد.