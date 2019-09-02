عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم اجتماعا بديوان عام الوزارة الاجتماع الثاني بممثلي وزارات "الأوقاف، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة".

جاء ذلك بحضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لبحث مزيد من أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجميع لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء على ضرورة تضافر وتكامل الجهود لتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة.

كما شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل تفنيد الأفكار المتطرفة، والرد عليها والتواجد بين الشباب.