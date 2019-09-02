استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، المحاسب محمود عبدالوهاب رئيس قطاع جنوب الصعيد للبنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرازق عميد كلية التجارة بقنا، والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجامعة والبنك، وقدم رئيس قطاع الصعيد بالبنك الزراعي رؤية تشمل توقيع برتوكول تعاون يتم من خلاله تنظيم ملتقى للتوظيف من خلال مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، ومشاركة البنك في منظومة الدفع الإلكتروني بالجامعة، وتدريب الشباب والخريجين خاصة خريجي كلية التجارة، وعقد دورات لتسويق مشروعات البنك بالتعاون مع الجامعة.

من جانبه رحب الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بالتعاون مع البنك الزراعي، مشيدا بدور البنك في تنمية الاقتصاد من خلال المشروعات الممولة لصغار الفلاحين باعتبار أن تلك المشروعات قاطرة التنمية في المجتمع.