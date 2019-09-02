عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مطولا اليوم لمناقشة التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من السوشيال ميديا عنها.

وقال بيان للمجلس إن التحقيق الذي تجريه اللجنة شمل 12 موقعا إلكترونياً وقناة على اليوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها.

وشملت قائمة المواقع، شرقية أونلاين، الفجر، القاهرة ٢٤، مصر بوست، موقع جريدة الأهرام الكندية، أهل مصر، حرية برس، صوت مصر، أخبارك، الحدث اليوم، الديار، بوابة الأهرام، قناة أماني الغزاوي علي اليوتيوب.

كما ناقشت اللجنة شكوى بنك التنمية الصناعية ضد برنامج عيش وملح علي قناة الحدث اليوم، وأجرت مشاهدة للحلقات التي اتهم البنك بسببها البرنامج بالابتزاز وترويج الأكاذيب لإجباره علي رعاية البرنامج بمبلغ مليون جنيه علاوة على عمل إعلانات بجريدة وموقع الأموال التابعة لمقدم البرنامج.

وتعد اللجنة تقريرا بالتوصيات ترفعه للمجلس في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.