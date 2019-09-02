تخلصت ربة منزل من ابن سلفتها البالغ من العمر عام ونصف بسبب الخلافات المتكررة بينهما، حيث خنقته وتخلصت منه، ووضعت الجثة داخل جوال ووضعته أعلى سطح منزلها بدائرة مركز سوهاج.

المباحث فور تلقيها البلاغ توصلت إلى المتهمة، بعد ورود معلومات لرجال المباحث بوجود خلافات متكررة مع والدة المجني عليه وسلفتها، وبتفتيش منزل المشتبه بها عثر على الجثة وبمواجهتهما انهارت واعترفت بارتكاب الجريمة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتقدم سيدة ببلاغ باختفاء ابنها الرضيع عقب خروجه للعب خارج المنزل برفقة شقيقه، تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج، لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن الطفل المختفي يدعى "أحمد. ف. م"، عام وثمانية أشهر.

وبسؤال والدته أفادت بأنها لا ترتبط بخلافات مع أحد سوى زوجة شقيق زوجها، مؤكدة أن الخلافات لاتتعدى العائلية، وبتفتيش منزل المشتبه بها، عثر على الجثة، أعلى سطح المنزل داخل عشه للمخلفات غير مستخدمة، وبمعاينتها تبين وجود سحجات حول الرقبة وكدمة بالدماغ ونزيف بالمخ.

وبمواجهة المشتبه بها اعترفت بأنها استدرجت الطفل إلى منزلها وخنقته وكتمت أنفاسه بعد وضع يدها على فمه، وقامت بوضعه داخل جوال بمساعدة نجلها "أحمد. ع" 10 أعوام، وحملته أعلى سطح منزلها، مبررة فعلتها لحرق قلب والدته عليه لكثرة الخلافات بينهما.

حرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم علي النيابة العامة.