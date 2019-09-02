مهاجم سائحين أمريكيين في امستردام في 2018 تصرف "دفاعاً عن النبي محمد"

قال شاب أفغاني، طعن في العاصمة الهولندية "أمستردام"، في 2018، سائحين أمريكيين بسكين، أمام القضاة، اليوم، أنه توجه لهولندا "للدفاع عن النبي محمد".

ويبلغ الشاب العشرين من العمر، وقدمته السلطات تحت اسم "جواد. س". وقد مثل، اليوم، أمام محكمة في أمستردام حيث يواجه تهمتي محاولة القتل بـ"دوافع إرهابية".

ويبدو أن الشاب الأفغاني اختار الأمريكيين بشكل عشوائي وأصابهما بجروح خطرة خلال الهجوم الذي حصل ظهر الحادي والثلاثين من أغسطس 2018 في محطة أمستردام المركزية للقطارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتحرك عناصر الشرطة بسرعة وتمكنوا من شل حركة المهاجم بعد إصابته في ساقيه.

وقال جواد س. أمام المحكمة، اليوم: "جئت لهولندا صوناً لنبينا"، مضيفا حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الهولندية "أي أن بي": "كان في نيتي قتل أشخاص ظالمين وأشرار، هؤلاء الذين يفسحون المجال أمام توجيه شتائم للنبي محمد".

وسبق للشاب الأفغاني أن قال أمام المحققين أنه تقصد استهداف هولندا لأنه يعتبر أن الإسلام "يتعرض للإهانات في هذا البلد بشكل متكرر"، مشيرا بالاسم إلى النائب المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين غيرت فيلدرز.

وجاء الهجوم في أمستردام غداة نداء وجهته حركة "طالبان" الأفغانية لشن هجمات على الجنود الهولنديين في أفغانستان، بعد محاولة غيرت فيلدرز تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية حول النبي محمد. لكن هذه المسابقة ألغيت في النهاية.

وردا على سؤال من القضاة حول ما كان يريد تحقيقه عبر هجومه هذا، قال الشاب الأفغاني إنه "أراد الدفاع عن دينه وإفهام الجميع بضرورة بقاء الدين الإسلامي بمنأى عن الهجمات"، مضيفا: "ما لم تقوموا بذلك عليكم أن تكونوا جاهزين لتكرار حصول هذا النوع من الهجمات".

وأوضحت وكالة الأنباء الهولندية أن أحد الجرحى أصيب في عموده الفقري ولا يستطيع التحرك إلا على كرسي نقال.