أعلنت السلطات الهولندية، اليوم، أن الشاب الأفغاني الذي أصاب الجمعة أميركيين اثنين بسكين بمحطة قطارات في أمستردام، تحرك بدافع إرهابي.

ونقلت "فرانس برس" عن بلدية أمستردام قولها في بيان: "تبيّن أن دوافع الرجل إرهابية"، وفقًا لما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، اليوم، أفاد السفير الأميركي لدى هولندا، بيت هوكسترا بأن المصابين كانا سائحين في زيارة للمدينة.

وأوضحت الشرطة المحلية أنهما لا يزالان في المستشفى وإصاباتهما خطيرة.

وذكرت الشرطة أن المهاجم الأفغاني البالغ من العمر 19 عاما، أصيب بالرصاص واحتجز بعد فترة وجيزة من الحادث.