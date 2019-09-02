استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها في تخطي كل المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبي المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.

وعرض وزير الداخلية خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية، وعلى الصعيد الدولي أكد على حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب فى ضوء امتداد تهديداته لأغلب دول العالم، محذراً من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التى تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتروج لثقافة العنف والتدمير.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على ترحيب الوزارة واستعدادها الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك في إطار وعي الوزارة بأبعاد وجسامة تلك المخططات الإرهابية وما تمثله من خطورة على حالة الاستقرار والسلم محلياً وإقليمياً.