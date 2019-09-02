وصل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة في عهد مبارك، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في وفاة والدته.

وحضر العزاء عدد من الوزراء السابقين والحاليين من بينهم الدكتور طارق الملا وزير البترول الحالي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وعلي المصيلحي وزير التموين، ومن الوزراء السابقين عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، وعبدالقوي خليفة وزير النقل الأسبق، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

وشيّعت جنازة ناهد القبلي والدة نظيف، من مسجد سعاد كفافي بأكتوبر، ولم تحضر أي شخصية عامة أو سياسية رافقت نظيف خلال توليه رئاسة وزراء مصر، وظهر نظيف وسط نجله وحفيدته وأقاربه.