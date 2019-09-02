شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق حملة على المنشآت الغذائية بالمدينة.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 740 كيلوجرام أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فيما تم تحرير 6 محاضر جنحة صحية، وسحب 9 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4 منافذ تحضير طعام لخطورتهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص بالزقازيق.

وتستمر حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.