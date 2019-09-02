تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر في يومها الثاني على التوالي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثانى على التوالي.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين الثانى من سبتمبر مليون و60 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية مليار و496 مليون جنيه، حيث سجلت ماكينات الصرافات الآلية 656 ألف حالة بقيمة 778 مليون جنيه.

أما من بعض منافذ صرف البريد، ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص، فجرى تسجيل 404 الف حالة صرف قامت بصرف 718 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الخميس الموافق الخامس من سبتمبر وتبلغ قيمتها الإجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف، كما سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.