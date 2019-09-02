زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفقة المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية مدينة رأس البر لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين.

وتابعت المحافظ الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية ببعض العمارات، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن 12 عمارة سكنية سيتسلمها الأهالي فور الانتهاء من كافة الأعمال، وفقا للبرنامج الزمني المحدد، تمهيدا لإعلان دمياط محافظة خالية من المناطق العشوائية بنهاية العام الحالي.

وتفقدت المحافظ والمهندس خالد صديق الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري الذى يجرى إنشاؤه للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بشارع النيل، حفاظا على المظهر الحضاري الذي يتناسب مع مكانة مدينة رأس البر، حيث يتضمن السوق 192 وحدة ودورة مياه.

كما اطلعا على نموذجين لتلك الوحدات تم إعدادهما من قبل مهندسي المشروع، حيث أبدت المحافظ والمهندس صديق بعض الملاحظات المتعلقة بالخامات المستخدمة والتصميمات النهائية لتتناسب مع الطابع المعماري للمدينة، كما أكدا على الشركة المنفذة بالإسراع في معدلات التنفيذ لإمكانية تسكين الوحدات في الوقت المحدد.

وعلى صعيد آخر بحث الجانبان إمكانية تطوير سوق شارع 51 بشكل حضاري، وإنشاء مكان مخصص لانتظار السيارات به، استكمالا لخطة المحافظة لتطوير الأسواق والشوارع بالمدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وعددا من ممثلي صندوق تطوير المناطق العشوائية.