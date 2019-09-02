لقيت زوجة مصرعها على يد زوجها، اليوم، بمنطقة السيدة زينب، بعدما اعترفت له بإقامة علاقة محرمة مع شخص آخر، ما دفعه لقتلها.

تفاصيل الواقعة، كشفتها أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بعد تلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالسيدة زينب.

وانتقلت قوة مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، ومصابة في الرأس نتيجة التعدي عليها، فضلا عن إصابتها برضوض وكدمات في أنحاء مختلفة بجسدها.

وتبين من التحريات أن المجني عليها تقيم بالشقة مع زوجها العامل، الذي يكبرها بـ 6 سنوات، ورجحت التحريات تورطه في الواقعة.

وحُرر محضر وأُحيل للنيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثة، ثم أمرت بندب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة تحديد وضبط المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا، وقال إنه تشاجر مع المجنى عليها إثر عودتها للمنزل فى وقت متأخر من ليل أمس، وبسؤالها عن ذلك انهارت واعترفت أنها كانت بصحبة آخر وأقامت معه علاقة جنسية، ثم عاجلها بعدة ضربات على رأسها مستخدما "عصا"، حتى فارقت الحياة.

وحُرر محضر بواقعة ضبط المتهم، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معه.