افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم الاثنين مسجد ومكتبة الدكتور محمود السعيد عبدالكريم بقرية "ميت تمامة" التابعة لمركز منية النصر، وكان في استقباله الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وقال شاروبيم، إن أهالي الدقهلية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية فيها يضربون أروع الأمثلة في المشاركة بالأعمال الخيرية من بناء مساجد ومدارس ومستشفيات بالمدن والمراكز والقرى، وهي سمة تميز أبناء المحافظة.

وعبر عن سعادته بأن يصادف افتتاح المسجد ذكرى الاحتفال بالعام الهجري الجديد، موجها الشكر لأسرة المرحوم الدكتور محمود السعيد، مضيفا أن الحكومة تبذل جهودا هائلة لتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات.

يذكر أن المسجد أقيم بالتبرع الشخصي من والد الدكتور محمود السعيد عبدالكريم على مساحة 150 مترا تخليدا لذكرى نجله.