نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "مش هنطلع نرد على كل حاجة وخاصة الموضوعات اللي زي دي، بس لما نلاقي الموضوع بيزيد عن حده فيبقى واجب علينا إننا نوضح للرأي العام الكلام ده مضبوط أو لا، لأن فيه وسائل إعلام بتجيب سيرة القوات المسلحة عشان خاطر تاخذ مشاهدات أعلى".

وأضاف "الرفاعي"، أن أي مشروعات تقوم بها القوات المسلحة أو تضع أيديها فيها يتم إعلانها للرأي العام، "كل حاجة بتتعمل بنطلع نقول عليها ونعلنها للرأي العام، ونقوم بافتتاحها على الهواء، معندناش مشكلة في دي خالص"، على حد قوله.

وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أن كيانات جميع وسائل الإعلام والصحف متاح لهم الحصول على المعلومات الرسمية من القوات المسلحة، "بيرجعوا لينا وإحنا بنمدهم بالمعلومات"، موضحًا أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في أغلب المجالات.

وتابع: "القوات المسلحة شغالين في 2300 مشروع فيها موظفين وعمال 5 مليون مهندس وعامل مدنيين وشركات مدنية وشركات استشارية بالكامل مدنية، القوات المسلحة تشرف عليها وليست تُديرها، بنطلع نقول الصوب الزراعية فيها كام واحد شغال فيها، مشروع الجلالة نطلع نقول مثلا إن فيه 150 ألف موظف وعامل فيه بشكل مباشر و150 ألف عمالة غير مباشرة".

وواصل الرفاعي: "دورنا أن أي حد يتواصل معانا من وسائل الإعلام بنمده بالحقائق الرسمية".