قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خطاب، اليوم، بالعاصمة "لندن" عقب اجتماع الوزراء، إن الفرصة حول التوصل إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول قضية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تزداد، مضيفا إنه يتحدث واثقًا من تقدم "بريكست"، داعيًا النواب في برلمان بلاده إلى التصويت "مع الحكومة" وضد مشروع زعيم المعارضة جيرمي كوربين حول "التأجيل غير الهادف" بريكست.

وأوضح جونسون، أن بلاده لن تقبل أي محاولة للتنصل من الوعود السابقة، مشيرًا إلى أن لندن لن تطلب من بروكسل تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسؤول البريطاني: "اعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاقية بشأن بريكست"، وتابع جونسون قائلا: إن لندن ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل دون تأخير، مؤكدًا "لن أدعو لانتخابات" وسنستمر بأجندتنا الحالية.