قال شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن معرض "أهلا مدارس" قد تم إطلاق النسخة الثالثة منه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتم إنشاء المعرض لهذا العام عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف "يحيى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن المعرض يضم في طياته السلاسل التجارية في المواد الغذائية والأدوات المكتبية والأحذية وملابس المدارس، موضحا أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل الأسرالمصرية على المعارض.

وأكد مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن ذلك المعرض يهدف إلى توفير السلع التجارية الجيدة بسعر متناسب لكل الأسر المصرية "كل السلاسل التجارية المشتركة عاملة نسب خصم لا تقل عن 30% وتصل لـ50%".