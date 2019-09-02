تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أطفال من الموت بعد تعطل أحد المصاعد الكهربائية ببرج سكني في حي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانِ أسيوط بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة من بواب أحد الأبراج يفيد بتعطل مصعد البرج وداخله عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وعلى الفور انتقل فريق مباحث القسم وفرق الإنقاذ والدفاع المدني، وبالمعاينة تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله بعض الأشخاص محتجزين.

وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المحتجزين، وتبين أنهم 8 أشخاص بينهم 3 أطفال بحالة صحية جيدة دون إصابات.