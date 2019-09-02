شارك أعضاء الغرفة التجارية بالغربية مساء اليوم في افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" لبيع المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة تصل من 35% إلى 50%.

وقال الحاج عبدالفتاح بصلة، القيادي في الغرفة التجارية، إنه المعارض تحتوي على المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة مقارنة بنظيرها بالأسواق، لافتا إلى أن الغرفة ملتزمة بتوفير تلك السلع في المعارض بأسعار مناسبة للأسر.

وافتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم معارض "أهلا بالمدارس" للجمهور بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهاته بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد المحافظ الباكيات التجارية داخل المعارض والمخصصة لبيع المستلزمات المدرسية ومدارس الطلاب والطالبات وأجهزة الحاسب الآلي والأدوات الكتابية بأسعار مخفضة تتراوح نسبتها ما بين 35 إلى 50%، حيث شهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين.

وأشار "السعيد" أن المحافظة أشرفت على تفعيل دور خدمات للجمهور من خلال تحقيق منظومة أتوبيسات النقل الجماعي، فضلا عن الانتهاء من افتتاح ما يزيد عن 27 مدرسة جديدة جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد.

وعقب الافتتاح وزع المحافظ شنط مدرسية على 50 طالبة من أبناء دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة العام الدراسي الجديد.