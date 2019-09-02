افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم ميدان "الغرفة التجارية" بالمنصورة بعد تطويره بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المجلس.

وأكد شاروبيم على سعادته بقيام الغرفة بتطوير الميدان ترسيخا لمنهج المشاركة المجتمعية من قبل الجميع، والتي يتميز بها مجتمع الدقهلية، مهنئا أعضاء مجلس إدارة الغرفة على انتخابهم، ومؤكدا أن العبرة بالنجاح وليس القديم والجديد متمنيا المزيد من التعاون بين المحافظة .

وفي سياق متصل قال محافظ الدقهلية إن مشروع نقل سوق الجملة سيكون له مردود إيجابي كبير خاصة أننا سنستثمر قيمة أرض السوق القديم والتي تبلغ حوالي 3 مليار جنيه في شراء الموقع الجديد، وإقامة السوق الجديد، والذي سيكون على أحدث طراز.

وأضاف محافظ الدقهلية أن ممشى الخالدين بمنطقة "هابي لاند" سيطرح بالمزاد العلني، وسيقام به مشروعات خدمية توفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار شاروبيم إلى سعيه الدائم إلى إقامة مشروعات تليق بالدقهلية كموقف إلكتروني يتسع للمئات من السيارات، وأنه يستمع لكل الآراء والأفكار المطروحة لاختيار أفضلها وعمل إضافات في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ الدقهلية على أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة في منظومة النظافة، وهناك ثلاث ورديات تعمل على مدار اليوم ونحتاج لتعاون المواطنين في الالتزام بمواعيد جمع القمامة لنحافظ معا على مظهر مدينتنا.