توقع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال واصف، "إحنا شايفين إن الدهب طالع مش نازل"، متوقعا استمرار ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة القادمة، مؤكدا وجود حركة في أسواق الذهب في مصر، متوقعا زيادتها.

ونصح واصف المواطنين بشراء الذهب بسبب توقعه ارتفاع السعر، مضيفا، "أنا رأيي الشخصي اللي معاه فلوس زيادة يشتري دهب وبدل ما يشتري جنيهات دهب يشتروا مشغولات يلبسوها وتبقى زينة وخزينة".

وكانت أسعار الذهب، قد سجلت خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019، ارتفاعا ملحوظا لجميع الأعيرة بقيمة جنيهين، إذ سجل عيار 21 قرابة 706 جنيها للجرام دون مصنعية، تزامنا مع تحرك سعر أوقية الذهب عالميا.