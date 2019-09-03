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شعبة الذهب عن ارتفاع سعره: "اللي معاه فلوس يشتري.. زينة وخزينة"

شعبة الذهب عن ارتفاع سعره: "اللي معاه فلوس يشتري.. زينة وخزينة"

"لا تسلقوا اللحوم".. تأثير طرق الطهي على المواد الغذائية في الطعام

"لا تسلقوا اللحوم".. تأثير طرق الطهي على المواد الغذائية في الطعام

بعد تأهلهما لنهائي الكأس.. بيراميدز والزمالك على قمة "جوجل تريند"

بعد تأهلهما لنهائي الكأس.. بيراميدز والزمالك على قمة "جوجل تريند"

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

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خناقة في الساحل الشمالي.. وسيارة فارهة تدهس المواطنين

خناقة في الساحل الشمالي.. وسيارة فارهة تدهس المواطنين

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تخفيضات تصل لـ50%.. دليلك لمعارض المستلزمات المدرسية بالقاهرة والجيزة

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حرارة ورطوبة وشبورة على معظم الأنحاء

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حرارة ورطوبة وشبورة على معظم الأنحاء

"الجمارك" تعلن حاجتها لشغل وظائف "تخصصات مختلفة".. إليك التفاصيل

"الجمارك" تعلن حاجتها لشغل وظائف "تخصصات مختلفة".. إليك التفاصيل

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الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

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غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

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