طالب الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بعدم المتاجرة بالهجرة النبوية، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال الهلالي إن الهجرة حدث تاريخي وليس ديني، مشيرا إلى أن النبي هاجر من مكة للمدينة بعدما أخرجه الكفار من مكة وهاجر للمدينة.

وأضاف أن هجرة النبي لم تكن من التكليف الذي تكلف به النبي.

واعتبر الهلالي أن التاريخ الهجري هو تقويم حضاري وليس إسلامي، مؤكدا أن التاريخ الهجري تقويم حضاري ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبوبكر الصديق ولكن أقيم هذا التقويم بعد عامين من تولي عمر بن الخطاب خلافة المسلمين.