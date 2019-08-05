أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف عدم وجوب حضور المضحي أثناء ذبح أضحيته.

ونفى الهلالي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن يحصل المضحي على ثواب أكبر حال قيامه بالذبح بيده محذرًا من قيام البعض بالذبح وهو غير متدرب عليه ما سيسبب الآلام للذبيحة.

ونصح الهلالي المضحين أن يذبحوا في السلخانة نظرًا لوجود جزارين مدربين هناك وأيضًا التخلص من فضلات الذبح بشكل آمن.

وقال الهلالي إن المذاهب الأربعة اشترطت أن تكون الأضحية من "النعم، الإبل، بقر، غنم" لافتًا أن المذهب الظاهري له رأي آخر.

وأوضح الهلالي أن المذهب الظاهري يقول أنه يجوز التضحية بكل ما يٌذبح مثل الطير والدواجن وغيرها لافتًا إلى أنه يطرح هذا الرأي للمعرفة ولمن أراد أن يقلده له مطلق الحرية باعتباره رأيًا فقهيًا.