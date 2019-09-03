أعلنت السلطات الأميركية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين، إثر إندلاع حريق على متن سفينة سياحية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويبلغ طول السفينة 22 مترا، وهي مجهّزة لرحلات بحرية مخصّصة للغطس، وغرقت عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، بحسب "سكاي نيوز".

وأكد خفر السواحل الأمريكية أنه تم انتشال أربع جثث بالقرب من القارب المحترق، وقال الملازم ماثيو كرول إن الجثث كانت مصابة بجروح، واستمر المنقذون في البحث عن 29 شخصًا كانوا على متن السفينة عندما احترقت أثناء رسو قبالة جزيرة سانتا كروز.

وقدمت السلطات معلومات متضاربة حول عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة طوال اليوم، وقال خفر السواحل إنهم استجابوا بعد سماع مكالمة من ماي داي في حوالي الساعة 3:15 صباحًا "بالتوقيت المحلي" لسفينة غوص تجارية وفقا لـ"foxnews".

وأضاف خفر السواحل، في بيان صحفي، إن رجال الإطفاء كانوا يحاولون السيطرة على النيران عندما غرقت السفينة على بعد 20 ياردة من الشاطئ في 64 قدمًا من المياه، مؤكدين إن الضحايا والأشخاص الذين ما زالوا مدرجين في عداد المفقودين كانوا ينامون تحت سطح السفينة عندما بدأ الحريق.

وقالت نقيب خفر السواحل مونيكا روتشستر في مؤتمر صحفي إنه تم إنقاذ خمسة أشخاص وهم قبطان السفينة وطاقمها، وقالت روتشستر: "كان الطاقم مستيقظا بالفعل وعلى الجسر وقفزوا"، مؤكدة إنها لا تعرف ما إذا كان الطاقم قد حاول مساعدة الآخرين على متن السفينة أم لا وقالت "ليس لدي أي معلومات إضافية".