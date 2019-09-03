زلزال تبلغ قوته 4.5 درجة يضرب سواحل كامشاتكا

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا.

ووفقا لهيئة المسح تم تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 4.5 درجة في المحيط الهادئ، على عمق 43 كيلومترا وعلى بعد 199 كيلومترا جنوب - شرق، بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، بحسب "سبوتنيك".

ووفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالزلزال، وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.