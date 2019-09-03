قال حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان، إن نسبة متعاطي المخدرات من العاملين في الدولة انخفضت من 8% إلى 1.9%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن جهود الصندوق نجحت في تقليل نسبة المتعاطين من موظفي الدولة وبسبب الدعم اللامحدود من الدولة، لحل مشكلة تعاطي المخدرات.

وأوضح أنهم أجروا التحاليل للموظفين في دواوين الوزارات ثم كل الهيئات التابعة لها والإدارات الحكومية ودواوين المحافظات وغيرها.

وأكد حرك أن الاهتمام كان ينصب على الأماكن التي تقدم خدماتها للجمهور وتتعامل معه بشكل مباشر مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق وشركة المياه والكهرباء والمحليات والضرائب وأي مكان يتعامل مع الجمهور.

وشدد المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان أن الصندوق يعالج المدمنين في سرية تامة ولا يعرف أحد عنهم أي شيء، مشيرا إلى أن الصندوق عالج الآلاف دون الكشف عن أي شخصية، لافتا إلى أن خدمات الصندوق مصنفة الأعلى في مصر لعلاج الإدمان.