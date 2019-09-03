تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

الأمين العام لجامعة الدول العربية يقوم بزيارة إلى بغداد

يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بزيارة إلى بغداد يلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهام صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

بدء أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة

تبدأ أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في البلدين، ويضم الوفد المصرى ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والزراعة.

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ 20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تفتتح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وذلك باستاد الإسماعيلية الرياضي.

شركة مصر للطيران تختتم رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين

تختتم شركة مصر للطيران رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة من مطار جدة.

النطق بالحكم على رئيس حي الدقي

النطق بالحكم على رئيس حي الدقي السابق ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة يعقد اجتماعا طارئا

يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة اجتماعا طارئا لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأزمتها المالية، وذلك برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين فى منظمة التحرير الفلسطينية بمقر الامانة العامة للجامعة العربية.

استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"دواعش سيناء"،.. بمجمع المحاكم.

محافظ القاهرة يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن افتتاح 15 مركزا تكنولوجيا

يعقد محافظ القاهرة مؤتمرا صحفيا بحضور وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط للإعلان عن افتتاح 15 مركزا تكنولوجيا بديوان عام محافظة القاهرة يعقب ذلك تفقد المراكز التكنولوجية بحيي الزيتون والمطرية .

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس العالمي للتسامح والسلام

توقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس العالمي للتسامح والسلام.

انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ 52

تنطلق فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ 52، التي تستضيفها بورسعيد بحضور المحافظ عادل الغضبان، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحادين العربي والمصري الرياضي للشركات.