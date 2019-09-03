نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بجزر القمر، بالمشاركة مع المركز الوطني للوثائق، ندوة علمية بعنوان "حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحضور نحو 50 مشاركا.

وألقت رغدة محمد رئيسة منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جزر القمر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا، كلمة ركزت فيها على أهمية احترام حقوق الإنسان وضرورة غرس ثقافة حقوق الإنسان في الناشئة.

وأوضح دكتور محمد مؤمن صادق رئيس فرع المنظمة بجزر القمر، أنّ احترام الحقوق واجب مع مراعاة ألا يكون هناك تعارض بين المقاصد العليا للقانون الإسلامي والقانون الوضعي، ولكل أمة خصوصيتها وثقافتها ومصالحها، مشيرا إلى أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس له تعارض مع الشريعة الإسلامية، وأنّ الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال يحقق الأمن والسلام والاستقرار.

ومن المعروف أنّ دول الأعضاء في الأمم المتحدة يؤكدون أنّ هناك قواسم مشتركة بين الحضارات الإنسانية، وبينها تلك التي أقرها الإعلان: حق الحياة، حق الحرية، حق التنقل، حق العمل، حق التعليم، حق التملك، حق المساواة، حق الحماية، وحق المشاركة، وكل هذه الحقوق يحترمها الجميع ويعلي من شأنها الشرع الإسلامي الحنيف.