أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن، من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

جاء ذلك في كلمة الوزير في حفل تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين في 15 حي بمحافظة القاهرة بحضور وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة وقيادات الوزارتين والمحافظة.

ولفت شعراوي إلى أهمية المراكز التكنولوجية في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، موضحا دور الوزارة في تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية، الذي يتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة منها، وتوجيه ومتابعة المحافظات في تشكيل لجان متابعة ودعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة، وتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض، تكليف فرق عمل قطاع التفتيش وتقييم الأداء بالوزارة، ومساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون البناء بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمحافظات، لإنشاء وتجهيز وتشغيل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، والمفترض تغطيتها بالكامل وتطويرها في نهاية 30 يونيو المقبل وفق الخطة الموضوعة.

وقال شعراوي إنّه سيتم إقرار وإصدار وتنفيذ أول هيكلة تنظيمية للمراكز التكنولوجية، ودمجها في الهيكل التنظيمي للمحافظات من خلال التعاون المثمر والمستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل نهاية عام 2019 الحالي.

وتابع أنّ الوزارة تسعي للشراكة مع المنظمات الدولية في مجال تحسين خدمات المحليات "الوكالة الألمانية GIZ، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها"، من خلال مشروعات التعاون الدولي وإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة خارج إطار موازنة الدولة.

وأضاف شعراوي أنّ الوزارة ستنفذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة فقط للعاملين بالمراكز التكنولوجية، من خلال خطة تدريب مركز سقارة، إذ يتم تنظيم 4 دورات في خطة هذا العام بإجمالي 220 متدربا، وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية التفاعلية بين المحاضرين والمتدربين في مجالات خدمة المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف، وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

وعرض وزير التنمية المحلية خلال كلمته عدد من المبادرات التي تتقدم بها الوزارة وستنفذها قريبا، لرفع مستوى المراكز التكنولوجية والعاملين بها على مستوى الجمهورية، وبينها إعداد مسابقة لأفضل مركز تكنولوجي على مستوى كل محافظة، وإثابة القائمين عليه والعاملين به ماديا ومعنويا، ووضع معايير قياسية وعالمية موضوعية لقياس الأداء الفردي والجماعي للمراكز التكنولوجية المتميزة، وإعداد مسابقة لأفضل مقدم خدمة في كل مركز تكنولوجي، وإثابة المتميزين ماديا ومعنويا ووضع معايير قياسية وعالمية موضوعية لقياس الأداء الفردي والجماعي لمقدمي الخدمات.

كما تضمنت المبادرات الدعوة لعقد ورشة عمل في مركز تدريب سقارة التابع للوزارة لممثلي المراكز التكنولوجية في كل مدينة وحي، وممثلي اللجنة العليا لمتابعه المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتبادل الحوار والخبرات والمشاكل التي يتعرضون لها، وإبداء حلول غير تقليدية لها تتبناها الوزارة ووزارة التخطيط والمحافظات، لتطوير الأداء العام لتلك المراكز.

ولفت شعراوي إلى إطلاق موقع إلكتروني على الإنترنت وصفحه على فيس بوك لمشروع تحسين خدمات المحليات تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، كوسيلة عصرية وسريعة للإعلام عن تلك المراكز وخدماتها، وما يتم فيها من تطوير وأدلة عمل الخدمات الموحدة بها للمواطن، والتواصل مع المواطنين ومعرفه رأيهم في مستوى الخدمات والقائمين عليها بالمراكز التكنولوجية.

وقال وزير التنمية المحلية إنّه سيتم عقد مؤتمر سنوي للمراكز التكنولوجية في مقر مركز التنمية المحلية بسقارة، وتنظيمه مشاركة بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات، بهدف عرض موقف أداء المراكز ومبادراتها في تحسين الخدمات للمجتمع المصري والدولي، واستعراض أبرز التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين الخدمات وميكنتها وبحث كيفية الاستفادة بها في مصر.