التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ميشيل ديامسيس سفير اليونان لدى مصر، بالتزامن مع انتهاء فترة توليه منصبه في القاهرة.

من جانبها، رحبت مكرم بالسفير اليوناني وقدمت خالص الشكر له على جهوده الهائلة التي بذلها خلال فترة وجوده بالقاهرة، خاصة دوره الكبير فيما حققته مبادرة إحياء الجذور من نجاح باهر بين شعوب مصر واليونان وقبرص.

ووصفت وزيرة الهجرة السفير ميشيل ديامسيس بأنّه كان ومازال بمثابة الصديق الوفي لمصر والشعب المصري طيلة فترة توليه منصبه، ولم يدخر جهدًا في دعم ومساندة مبادرة إحياء الجذور حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، إذ إنّها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف لإحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات الوطيدة، ونقل رسالة مهمة للعالم مفادها أنّ مصر بلد الأمن والأمان والتعايش وترحب بالجميع من كل الأطياف.

وفي ذات السياق، أهدت الوزيرة درع تكريم للسفير اليوناني، تقديرًا لجهوده ودوره الكبير في التعاون والتنسيق فيما بين البلدين في إطار مبادرة إحياء الجذور، مشددة على أنّه قدم خلال تلك الفترة مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني.

من جانبه، أعرب السفير اليوناني ميشيل ديامسيس عن عميق شكره وتقديره للوزيرة على حفاوة الاستقبال والتكريم، مؤكدًا أنّ مصر بلده الثاني الذي لم ولن ينساه، وسيظل حريصًا على تعزيز وتوطيد العلاقات مع مصر مهما بعدت المسافات.