حصلت "الوطن" على أسماء الورثة المصريين الحاصلين على حكم بالتعويض من الحكومة الليبية، عن نزع ملكية أراضي لأسرهم في ليبيا في سبعينيات القرن الماضي.

ويبلغ قيمة مبلغ التعويض الذي حصل عليه الورثة المصريون 261 مليونا و371 ألف دولار، بما يقارب 4 مليارات جنيه وقضت المحكمة مصدرة حكم التعويض بالحجز التحفظي على ما للحكومة الليبية في مصر، وفاء بقيمة مبلغ التعويض.

وبحسب أوراق القضية التي طعنت فيها الحكومة الليبية على حكم التعويض أمام محكمة النقض مطالبة بإلغائه، فإن أسماء من حصلوا على حكم التعويض هم:

أولا: نيفين حبيب عن نفسها وبصفتها وكيلة عن زكريا حبيب حنا وهما ورثة كامل حبيب حنا.

ثانيا: ورثة نقولا حبيب حنا وبرتا أمين لوقا وهم:

شهير نقولا حبيب وشادية نقولا حبيب عن نفسها وبصفتها وكيلة عن شريف نقولا حبيب وشهيرة نقولا حبيب وبصفتها أيضا وكيلة عن سامي جورجي حبيب حنا، الوريث الوحيد لجورجي حبيب حنا.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن طعن الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر ضدها، لا يوقف تنفيذه وفقا للقانون.

ونظرت محكمة النقض الطعن في جلسة 27 أغسطس الماضي، لكن الدائرة التي تنظر الطعن أعادته للمكتب الفني لمحكمة النقض لتحديد دائرة جديدة، وموعد آخر لنظره.

وتعد قضية التعويض الصادرة للمصريين في القضية واحدة من أقدم النزاعات القضائية نظرا لأنها تتعلق بأحداث وقعت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، واستمر النزاع بين المصريين وورثتهم والحكومة الليبية في ليبيا ومصر قرابة 50 عاما، ولا يزال مستمرا حتى اليوم.