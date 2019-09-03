قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن ثمة مساعي لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة في الفترة الحالية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله خلال افتتاح اجتماع حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن "مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي مع روسيا والولايات المتحدة، في القدس في الأسابيع المقبلة"​​​.

ونقلت القناة عن مسؤولين رفيعي المستوى، لم تسمهم، أن ذلك فيما يبدو السبب في إلغاء نتنياهو زيارته إلى الهند.

واجتمع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمستشاري الأمن القومي لكل من أمريكا وروسيا وإسرائيل في قمة ثلاثية عُقدت بمدينة القُدس المُحتلة فى الخامس والعشرون من يونيو الماضي.

والقمة كانت اللقاء الأول الذي يعقد بين مستشاري الأمن القومي الخاصين بالدول الثلاث.