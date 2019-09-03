قرر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تحويل 10موظفين بمدرسة سملا البحرية الابتدائية، للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد في العمل والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة، وعدم الاهتمام بأداء واجباتهم الوظيفية المنوطين بها.

كان النيلي زار ،اليوم، بعض مدارس شرق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، ترافقه سحر عيد مدير إدارة التعليم الابتدائي بإدارة مطروح التعليمية.

ونبه النيلي خلال جولته على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، ولفت إلى حتمية التزام القائمين بالعملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بالتحلي بالجدية والإخلاص في العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب .

وأعرب النيلي، عن خالص أمنياته القلبية بتحقيق بداية مثالية لعام دراسي ناجح ملئ بالعطاءات المثمرة، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وأشار إلى أهمية دور الأسرة في البيت لتحفيز جميع الأبناء لتحقيق التفوق الدراسي والتميز العلمي ومتابعتهم بشكل دورى على مدار العام للتأكد من ارتفاع مستواه التعليمي وتقدمه.