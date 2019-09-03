وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من وائل وحيد مياح ومحمد عبد الحميد علم الدين وعمرو عبد العزيز غنام وأمنية عبد الفتاح جاد وناهد محمد طاحون بكلية الطب، ودعاء محمد أبو هند وخالد عبد الغفار الفلاح ونجوى محمد رمضان بكلية التربية الرياضية.

وكما منح مجلس الجامعة اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من أنور سعيد البدرى بكلية العلوم، وأمل عبد المنعم سليم وأحمد محمد ابو رمضان وريهام محمد القللي وراجيه سمير شرشر وعبير سعد أبو سعيد بكلية الطب ، ومريم حلمي عبد السيد بكلية التربية النوعية ، ومعتز سعد الدين السروجي بكلية الآداب ، وإيمان جمال عوض ومحمد زكريا بلضم وزين العابدين معروف الخولي وأحمد حسن عزت ومحمد حامد عبد الرحمن بكلية التربية الرياضية، وخالد خضري شنيشن بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من آلاء محمد أبو حجر وطارق عبد الحى مصطفى وعلياء محمد المليجي وعبد الرحمن أحمد عبد القادر وعبد الحكيم عزت مرعى وإسراء السيد الهوارى وأحمد مصطفى كشك بكلية الطب، ونانسي محمد رمضان وناهد سعيد شكر بكلية طب الأسنان، وعمرو محمد الخولي وعمرو صلاح زلهف بكلية الهندسة، وعبد العزيز السيد كشك ومحمد رضا بدر وأماني موسى ميرة بكلية الزراعة ، وزينب السيد حافظ وأمل أبو العزم يونس وسهام على محمود ورحاب عبد المنعم أبو شاهين بكلية التمريض.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 32 درجة دكتوراه و 68 درجة ماجستير، و 2070 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.