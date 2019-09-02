شارك الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، و الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في افتتاح فاعليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذى تنظمه جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال رئيس الجامعة، إن هذا الأسبوع والذي انطلق العام الماضي بجامعة المنيا عام 2018 لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية، يعكس اهتمام ودعم الرئيس عبد السيسي لمتحدي الإعاقة، وحرصه على دمجهم وإشراكهم بالأنشطة الطلابية بالجامعات واعترافا بحقوقهم فى المجتمع.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك ، حرص الجامعة على رعاية الطلاب من متحدي الإعاقة وصقل مواهبهم واستثمار قدراتهم لبناء شخصيتهم على النحو الأمثل، مضيفا أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة قامت بإعداد معسكرات لتدريب وتاهيل هؤلاء الطلاب استعدادا للمنافسة في فاعليات الأسبوع الثاني ومسابقاته المختلفة الرياضية والعلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والجوالة، وتوفير كافة التجهيزات والأدوات الرياضية والملابس .

وأكد الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، مشاركة الجامعة بوفد من 34 طالب وطالبة، للمشاركة في ألعاب القوى الجماعية والفردية، ورفع الأثقال، والشطرنج، ومسابقات الجوالة، والشعر، والمعلومات العامة، والفنون التشكيلية.