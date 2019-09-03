حقق فيلم "ولاد رزق 2" للفنان أحمد عز، أمس الأثنين، بدور العرض إيرادات وصلت إلى 673 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" لكريم عبد العزيز إيرادات وصلت إلى 404 ألف جنيه بدور العرض، حسبما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائي في بيان صادر عنها.

كما حقق فيلم "خيال مآته" للفنان أحمد حلمي إيرادات وصلت إلى 219 ألف جنيه، إلا أن جاء فيلم "الكنز 2" في المرتبة الرابعة وحقق إيرادات وصلت إلى 50 ألف جنيه.

بينما حقق فيلم "أنت حبيبي وبس" إيرادات وصلت إلى 12 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "الممر" إيرادات وصلت إلى 7 آلاف جنيه، واكتفى فيلم "كازبلانكا" بإيرادات وصلت إلى 326 جنيها.