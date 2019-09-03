أظهر تقرير جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجود مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ مع شركة "فودافون" في الدلتا.

وأضاف التقرير، أنه بلغ عدد المناطق المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون 31 منطقة، ولشركة اتصالات 64 منطقة، ولشركة أورنح 74 منطقة، ولشركة we عدد (80) منطقة.

وأضاف الجهاز، انه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال يوليو الماضي لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقًا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين.