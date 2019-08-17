أعلنت شركة فودافون مصر عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، والتي جاءت على النحو التالي:

O&M Civil Supervisor

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي

- مسؤول عن جميع العمليات المدنية ذات الصلة.

- مسؤول عن التوسعات والإضافات التجارية.

- فهم متطلبات العمل وتقديم الدراسات الفنية مع حلول مختلفة لضمان اختيار الحل الفعال.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنـــــــــا.

Senior Marketing Team Leader Content

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي

- إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة للسوق بناءً على احتياجات العملاء.

- تطوير وتنفيذ استراتيجية التسويق لمجموعة منتجات.

- إدارة محفظة المنتجات الحالية وزيادة دورة حياة العملاء.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنـــــــــا.

E-Commerce Sr. Specialist

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي

- توفير عروض مختلفة تناسب العملاء.

- ضمان تحقيق جميع أهداف المبيعات الرقمية.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنـــــــــا.

Sales Support Specialist

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي

- إعداد ملفات تعريف العملاء مصممة حسب البلد.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنـــــــــا.