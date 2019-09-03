أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وجود مشاكل في عدم بدء المكالمات من المرة الأولى في القاهرة والجيزة مع شركتي we واتصالات، وتزداد في مناطق الصعيد والقناة مع شركة أورنج.

وأضاف الجهاز، في تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، أن تقرير جودة الخدمة يأتي بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة قام خلالها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية لإقامة مركز تقني لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية، حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.

وأضاف الجهاز، أنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال يوليو الماضي لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقًا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين.