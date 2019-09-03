أعلنت شركة أورنج مصر عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها نستعرض فرص العمل المتاحة، والتي جاءت على النحو التالي:

Manager, Decision Support

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 2 أكتوبر 2019.

Associate project manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- إجادة التعامل مع برامج الكمبيوتر.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة بين 3 و5 سنوات في نفس المجال.

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 1 ديسمبر 2019.

Network Security Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس في الاتصالات أو الحاسب الآلي.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 1 ديسمبر 2019.

Senior Integration Solutions Consultant

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في الاتصالات.

-إجادة اللغة الإنجليزية.

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 1 ديسمبر 2019.

EIN Service Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس في الاتصالات أو الإلكترونيات.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 25 نوفمبر 2019.