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أبطال ذهب الألعاب الأفريقية في ضيافة

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6 معارض لمستلزمات المدارس بالجيزة

6 معارض لمستلزمات المدارس بالجيزة

أحمد داوود أوغلو.. المغضوب عليه

أحمد داوود أوغلو.. المغضوب عليه

بدء العمل بمشروع جمع القمامة من المنبع في كفر الشيخ

بدء العمل بمشروع جمع القمامة من المنبع في كفر الشيخ

12 شهيدا و450 معتقلا وهدم 25 منزلا في فلسطين أغسطس الماضي

12 شهيدا و450 معتقلا وهدم 25 منزلا في فلسطين أغسطس الماضي

الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر "داعشية" بالموصل

الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر "داعشية" بالموصل

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دماء الأقباط تسيل من أجل الوطن.. الكنيسة تواجه غدر الإرهاب

دماء الأقباط تسيل من أجل الوطن.. الكنيسة تواجه غدر الإرهاب

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من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

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