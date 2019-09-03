أعلنت شركة أورنج مصر عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها نستعرض فرص العمل المتاحة، والتي جاءت على النحو التالي:
Manager, Decision Support
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 2 أكتوبر 2019.
Associate project manager
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- إجادة التعامل مع برامج الكمبيوتر.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- خبرة بين 3 و5 سنوات في نفس المجال.
وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 1 ديسمبر 2019.
Network Security Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس في الاتصالات أو الحاسب الآلي.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.
وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 1 ديسمبر 2019.
Senior Integration Solutions Consultant
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في الاتصالات.
-إجادة اللغة الإنجليزية.
وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 1 ديسمبر 2019.
EIN Service Manager
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس في الاتصالات أو الإلكترونيات.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
وللتقدم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علما بأنّ التقديم ينتهي في 25 نوفمبر 2019.