قررت محكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الفيديوهات الجنسية".

وكانت النيابة العامة، قررت حبس سيدة الأعمال منى الغضبان؛ لظهورها في فيديو جنسي جديد مع مخرج مشهور بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت.

وأدلت سيدة الأعمال منى الغضبان باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنَّها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي، مؤكدة أنها ستقدم عقد الزواج العرفي قريبًا.