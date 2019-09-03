قررت محكمة جنايات الفيوم، منذ قليل، إيداع المتهم "خالد.م.ف.ع" (35 سنة-مدرس لغة إنجليزية)، بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يوميا.

كما قررت المحكمة، تكليف لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين بهذه المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وملاحظة حالته النفسية والعقلية لبيان إذا كان مصابا بأي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكاب الواقعة محل التهمة المسندة إليه، من عدمه، وفي حالة إصابته بيان إذا كان مسئولا عن أفعاله وتصرفه عن الجريمة المسندة إليه، وإعداد تقرير طبي مفصل بحالته.

كما حددت المحكمة، جلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر لسنة 2019م لورود التقرير مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وتكليف النيابة بإحضاره للجلسة المقررة.

نظرت القضية، في جلستها، اليوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان العجمي.