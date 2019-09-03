مزاد لبيع محلات وصيدليات بمدينة دمياط الجديدة.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الرسمي، طرح بيع بالمزاد العلني بمدينة دمياط الجديدة للآتي:

7 محلات وصيدلية بسوق المجاورة 34 بالحي السكني السادس جنوب عمارات دار مصر، بمساحات تتراوح بين 19 إلى 40 م2، وجلسة المزاد يوم الأربعاء 25 سبتمبر الحالي.

7 محلات وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 50 إلى 63 م2 أسفل عمارات الحي الرابع وسكن مصر، وجلسة المزاد الأربعاء 25 سبتمبر الحالي.

15 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين 18 و83 م2 بأسواق المجاورات والأحياء وأسفل العمارات السكنية بمختلف مناطق المدينة، وجلسة المزاد يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل.

وتتمثل الشروط في الآتي

- تطلب كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة نظير 500 جنيه لكل محل أو صيدلية أو وحدة.

- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة، و25 ألف لكل محل أو صيدلية.

- بالنسبة للمحلات والصيدليات، يتم استكمال سداد نسبة 10%+ 1%مصاريف إدارية+ 5.% لصالح مجلس الأمناء.

- بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، يتم استكمال سداد نسبة 25%+ 1%مصاريف إدارية+ 5.% لصالح مجلس الأمناء.

- استكمال سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية للوحدات والمحلات بسكن مصر ودار مصر.