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أبطال ذهب الألعاب الأفريقية في ضيافة

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إزالة 85 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 85 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

خبير عن زيارة أبو الغيط لبغداد: مصر مركز الثقل في شمال أفريقيا

خبير عن زيارة أبو الغيط لبغداد: مصر مركز الثقل في شمال أفريقيا

"القوي العاملة": التحول الرقمي يخدم المجتمع بإنجاز أعماله في سهولة ويسر

"القوي العاملة": التحول الرقمي يخدم المجتمع بإنجاز أعماله في سهولة ويسر

مزاد لبيع محلات وصيدليات بمدينة دمياط الجديدة.. اعرف التفاصيل

مزاد لبيع محلات وصيدليات بمدينة دمياط الجديدة.. اعرف التفاصيل

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

اليوم.. عرض 5 أفلام ضمن "شورتات الأوسكار"

اليوم.. عرض 5 أفلام ضمن "شورتات الأوسكار"

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بروفايل.. تواضروس "بابا المحبة"

بعد تصديق السيسي على قانونها.. تعرف على اختصاصات الهيئة المصرية للدواء

بعد تصديق السيسي على قانونها.. تعرف على اختصاصات الهيئة المصرية للدواء

دماء الأقباط تسيل من أجل الوطن.. الكنيسة تواجه غدر الإرهاب

دماء الأقباط تسيل من أجل الوطن.. الكنيسة تواجه غدر الإرهاب

الأزهر والكنيسة "إيد واحدة" لتحقيق المواطنة والعيش المشترك

الأزهر والكنيسة "إيد واحدة" لتحقيق المواطنة والعيش المشترك

من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

"راهبات فرنسيسكان" بنى سويف أحرقها "الإخوان" فأعادتها الهيئة الهندسية إلى الحياة

"راهبات فرنسيسكان" بنى سويف أحرقها "الإخوان" فأعادتها الهيئة الهندسية إلى الحياة

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