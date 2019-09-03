أعلنت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 3 سبتمبر، ودرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

أما الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 35

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 30

السلوم 23 32

سيوة 21 37

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 23 32

رفح 22 31

رأس سدر 24 34

نخل 22 33

نويبع 29 35

طابا 25 34

كاترين 18 33

الطور 27 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 23 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 40

أبو سمبل 25 39

الوادي الجديد 28 39

شلاتين 29 36

أبو رماد 29 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 33