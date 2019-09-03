طقس اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 33

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 32

سيوة 24 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 25 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 23 30

رأس سدر 24 34

نخل 22 33

نويبع 29 35

طابا 25 34

كاترين 18 35

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 24 39

حلايب 30 35

شلاتين 29 37

أبو رماد 30 36

رأس حدربة 30 35

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 41

المدينة 30 46

القدس 19 29

الرياض 27 45

المنامة 34 40

أبوظبى 31 43

الكويت 30 48

دمشق 15 35

بيروت 26 30

عمان 16 32

غزة 22 30

بغداد 25 43

مسقط 28 32

صنعاء 15 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 23 28

تونس 20 31

الجزائر 20 28

الرباط 18 27

نواكشوط 27 31