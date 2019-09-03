اختارت مؤسسة جلوبال براندز العالمية، البنك الأهلى المصري، أكبر البنوك الحكومية وصاحب الحصة السوقية الأكبر، كأفضل بنك تجاري، وأفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية بشمال افريقيا عن عام 2019، حيث سلمت "المؤسسة" في حفل أقامته في حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، شريف شعبان مدير مكتب تمثيل البنك في جوهانسبرج، الجائزتين، بحضور العديد من صناع القرار في المجال المالي والمصرفي عالميا.

وتضمنت معايير منح الجائزة، قدرة البنك على ابتكار منتجات مصرفية جديدة تواكب التطور العالمي بالمجال المصرفي وتفي بالاحتياجات الجديدة التي ينشدها العملاء، بما يدعم مبدأ الشمول المالي لضم مزيد من الفئات الى مظلة العمل المصرفي والاقتصاد الرسمي، وبما ينعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة.