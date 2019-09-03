يتسابق الشباب من مختلف الدول على التسجيل لحضور "منتدى شباب العالم" في نسخته الثالثة التي تعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر المقبل، لمناقشة قضايا التحول الرقمي وتداخل التكنولوجيا في التنمية لتعظيم معدلات الإنتاج والانتاجية، ومواجهة التطرف والإرهاب.

وكانت إدارة المنتدى أعلنت فتح باب التسجيل للحضور عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنتدى، في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنّ "الشباب من جميع أنحاء العالم سيجتمعون لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع في تجربة أكثر ثراء وتنوعا".

النسخة الثالثة تناقش استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب

وقالت مصادر لـ"الوطن" إنّ شباب البرنامج الرئاسي وعدد من شباب "الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل"، يشاركون في وضع برنامج المنتدي المقرر الانتهاء منه خلال أيام، مشيرة إلى أن المنتدى سيضم عدد من الأنشطة الفنية والشبابية يعلن عنها الفترة المقبلة، لتسهيل عملية التعارف بين الشباب المصري وغيرهم من كل دول العالم، إضافة إلى تعريف الآخرين بالتراث الثقافي والفني المصري، مثلما تفعل إدارة المنتدى كل عام، منذ انطلاق نسخته الأولى في 2017.

وأضافت المصادر أنّ الشباب المصري يستفيدون من خبرات زملائهم المشاركين في الفعاليات من دول العالم المختلفة، خاصة أبناء الدول التكنولوجية الكبرى، مثل أمريكا والصين واليابان وألمانيا، وغيرها.

وأوضحت المصادر أنّ 5000 شاب سيشاركون في المنتدى لمناقشة قضايا الإرهاب ومواجهة التطرف والأفكار الهدامة، فضلا عن طرح رؤيتهم حول السلام، مشيرة إلى أنّ هناك بعض القضايا التي تحتل أجندة المنتدى بشكل سنوي لأهميتها الكبيرة، وبينها قضايا التنمية في الدول العربية والأفريقية، ونقل الخبرات حول مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وناقش المنتدى خلال العامين الماضين، قضايا السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى قضايا التنمية الأفريقية، وعقد جلسات حول هوية دول القارة السمراء.