يحضر نجوم منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين المسرحية الكوميدية "3 أيام في الساحل" الجمعة المقبل، بمسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح مصدر، بـ"كايرو شو"، أن لاعبي المنتخب أبطال كأس العالم والجهاز الفني سيتم تنظيم استقبال مميز لهم وسيلتقون نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بوجودهم كشباب استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم.

مسرحية "3 أيام في الساحل" يشارك هنيدي بطولتها النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف ومحمد محمود وندا موسى وسامية الطرابلسي، وهي من إخراج مجدي الهواري.